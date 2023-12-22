Рецепт простого и вкусного салата, в названии которого присутствует символ наступающего года — дракон.
Для салата "Дыхание дракона" понадобится курица, картофель, морковь по-корейски.
В кипящей воде 25 минут варим куриное филе и лавровый лист. Филе остужаем на терелке. К нарезанным соломкой свежим огурцам добавляем немного соли и сахара, перемешиваем, а через 10 минут отжимаем.
Остывшее куриное филе разбираем на волокна, а сверху наносим майонезную сеточку.
Сверху кладём огурцы, после чего повторяем сеточку из майонеза.
Картофель с пряностями выкладываем сверху, пытаясь придать блюду подобие пламени. Языки пламени выклыдываем с помощью моркови по-корейски.
Полоски красного перца призваны "усилить огонь". Праздничное блюдо можно подавать к новогоднему столу.
Зимой спатифиллуму нужен особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года.