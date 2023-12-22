Новогодний салат "Дыхание дракона" с курицей и морковью по-корейски

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт простого и вкусного салата, в названии которого присутствует символ наступающего года — дракон.

Фото: https://pixabay.com/photo-709606/ archive copy by JeongHO Suh (daecheonnet)

Для салата "Дыхание дракона" понадобится курица, картофель, морковь по-корейски.

В кипящей воде 25 минут варим куриное филе и лавровый лист. Филе остужаем на терелке. К нарезанным соломкой свежим огурцам добавляем немного соли и сахара, перемешиваем, а через 10 минут отжимаем.

Остывшее куриное филе разбираем на волокна, а сверху наносим майонезную сеточку.

Сверху кладём огурцы, после чего повторяем сеточку из майонеза.

Картофель с пряностями выкладываем сверху, пытаясь придать блюду подобие пламени. Языки пламени выклыдываем с помощью моркови по-корейски.

Полоски красного перца призваны "усилить огонь". Праздничное блюдо можно подавать к новогоднему столу.