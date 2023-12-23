Быстрый пирог из яблок выручит, когда нужно что-то к чаю — всё смешали и отправили в духовку

Один из самых популярных видов выпечки по всему миру — это яблочный пирог. Эта выпечка традиционно создавали осенью, когда созревал урожай этого фрукта. Сегодня же яблочные пироги можно готовить круглый год. Сайт "Женские секреты" поделился рецептом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Яблоки очистить от кожуры, нарезать в форме маленьких кубиков. Посыпать их цедрой лимона, положить лимонный сок, хорошенько перемешать.
2. В отдельной миске разбить яйца, добавить сахар, соль, кефир, хорошенько смешать все ингредиенты. Положить растительное масло, соду, снова перемешать.
3. Просеянную муку добавить к мокрым ингредиентам, всё хорошо перемешать. Добавить в тесто изюм, кусочки яблок.
Вылить массу в форму, выпекать в духовке до готовности.
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