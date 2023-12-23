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Быстрый пирог из яблок выручит, когда нужно что-то к чаю — всё смешали и отправили в духовку

Еда

Один из самых популярных видов выпечки по всему миру — это яблочный пирог. Эта выпечка традиционно создавали осенью, когда созревал урожай этого фрукта. Сегодня же яблочные пироги можно готовить круглый год. Сайт "Женские секреты" поделился рецептом.

Быстрый пирог из яблок выручит, когда нужно что-то к чаю — всё смешали и отправили в духовку
Фото: https://www.flickr.com/photos/stuart_spivack/5972309976/ by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 3 шт.
  • Цедра 1 лимона.
  • Сок половины лимона.
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — щепотка.
  • Сахар — 200 г.
  • Кефир — 250 мл.
  • Растительное масло — 50 мл.
  • Пищевая сода — ч. л.
  • Мука — 500 г.
  • Изюм — 50 г.

Приготовление:

1. Яблоки очистить от кожуры, нарезать в форме маленьких кубиков. Посыпать их цедрой лимона, положить лимонный сок, хорошенько перемешать.

2. В отдельной миске разбить яйца, добавить сахар, соль, кефир, хорошенько смешать все ингредиенты. Положить растительное масло, соду, снова перемешать.

3. Просеянную муку добавить к мокрым ингредиентам, всё хорошо перемешать. Добавить в тесто изюм, кусочки яблок.

Вылить массу в форму, выпекать в духовке до готовности.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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