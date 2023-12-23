Быстрый пирог из яблок выручит, когда нужно что-то к чаю — всё смешали и отправили в духовку

Один из самых популярных видов выпечки по всему миру — это яблочный пирог. Эта выпечка традиционно создавали осенью, когда созревал урожай этого фрукта. Сегодня же яблочные пироги можно готовить круглый год. Сайт "Женские секреты" поделился рецептом.

Фото: https://www.flickr.com/photos/stuart_spivack/5972309976/ by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

Яблоки — 3 шт.

Цедра 1 лимона.

Сок половины лимона.

Яйца — 3 шт.

Соль — щепотка.

Сахар — 200 г.

Кефир — 250 мл.

Растительное масло — 50 мл.

Пищевая сода — ч. л.

Мука — 500 г.

Изюм — 50 г.

Приготовление:

1. Яблоки очистить от кожуры, нарезать в форме маленьких кубиков. Посыпать их цедрой лимона, положить лимонный сок, хорошенько перемешать.

2. В отдельной миске разбить яйца, добавить сахар, соль, кефир, хорошенько смешать все ингредиенты. Положить растительное масло, соду, снова перемешать.

3. Просеянную муку добавить к мокрым ингредиентам, всё хорошо перемешать. Добавить в тесто изюм, кусочки яблок.

Вылить массу в форму, выпекать в духовке до готовности.