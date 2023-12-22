Как отличить качественную красную икру от икры второго сорта

Какой должна быть красная икра по ГОСТу.

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Красная икра — гордость и украшение праздничного стола.

Икра лососевых рыб делится на два сорта. В икре второго сорта допускается наличие плёнки и некоторого количества повреждённых икринок. Икра первого сорта на ощуп упругая со слегка влажной поверхностью. Качественная икра отличается зернистой структурой, то есть икринки не слипаются.

Согласно правилам ГОСТ 31794-2012 в одной банке должна быть икра только одного вида и одного сорта. Не допускается в икринках наличие сгустков крови.

Процент поваренной соли колеблется от 3 до 5% от массы продукта, а консерванта — сорбиновой кислоты — не более 0,2% от массы продукта. Прочие примеси в икре не соответсвуют стандарту.