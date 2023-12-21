Шпроты в такой интересной и вкусной подаче в яйце съедят за 5 минут

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Шпроты в такой оригинальной и вкусной подаче готовятся всего за пять минут, но съедаются ещё быстрее.

Фото: Telegram-канал Рецепты

Ингредиенты:

яйцо — 5 шт,

зеленый лук — 1 пучок,

шпроты — 150 гр,

майонез — по вкусу,

маринованный огурец — 1 штука,

укроп — по вкусу.

Приготовление:

1. Разрезаем пять варёных яиц, отделяем белки и мелко нарезаем небольшой пучок зелёного лука.

2. У каждой шпротинки отрезаем хвостик, остатки добавляем в миску, где перемешиваем с желтком, зелёным луком, маринованными огурчиками, солим и по вкусу перчим. Все это перемешиваем в однородную массу.

3. Распределяем начинку по белкам. Полученной смеси хватает как раз на все наши яйца.

4. Из кондитерского мешка майонеза делаем по краям яиц точки, а рыбные хвостики втыкаем в середину композиции. Украшаем небольшой веточкой укропа.

Наше эстетичное и вкусное блюдо готово. Приятного аппетита, и с наступающими праздниками.

Автор рецепта nina. renz