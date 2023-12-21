Шпроты в такой оригинальной и вкусной подаче готовятся всего за пять минут, но съедаются ещё быстрее.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разрезаем пять варёных яиц, отделяем белки и мелко нарезаем небольшой пучок зелёного лука.
2. У каждой шпротинки отрезаем хвостик, остатки добавляем в миску, где перемешиваем с желтком, зелёным луком, маринованными огурчиками, солим и по вкусу перчим. Все это перемешиваем в однородную массу.
3. Распределяем начинку по белкам. Полученной смеси хватает как раз на все наши яйца.
4. Из кондитерского мешка майонеза делаем по краям яиц точки, а рыбные хвостики втыкаем в середину композиции. Украшаем небольшой веточкой укропа.
Наше эстетичное и вкусное блюдо готово. Приятного аппетита, и с наступающими праздниками.
Автор рецепта nina. renz
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).