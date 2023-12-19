Пушистый нежный хворост, приготовленный на кефире, представляет собой превосходное домашнее угощение, которое легко и быстро можно приготовить. Этот волшебный вкус детства знаком каждому человеку. Рецептом поделился сайт amurmedia.ru.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Взбейте яйцо с сахаром и солью.
2. Подогрейте кефир в микроволновке или на плите. Добавьте соду, быстро перемешайте и введите в яичную смесь. Также можно добавить немного (2 столовые ложки) растительного масла.
3. Просейте муку и, постепенно добавляя, замесите мягкое и упругое тесто. Положите его под полотенце и оставьте на 20 минут в тёплом месте.
4. Раскатайте тесто и нарежьте на небольшие прямоугольники. Сделайте небольшие дырочки в середине и выверните через них половинку прямоугольника.
5. Обжарьте на сковороде в большом количестве растительного масла до золотистой корочки. Выложите хворост на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
6. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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