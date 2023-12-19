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Вкус детства: пышный хворост из стакана кефира и яйца накормит целую компанию

1:36
Еда

Пушистый нежный хворост, приготовленный на кефире, представляет собой превосходное домашнее угощение, которое легко и быстро можно приготовить. Этот волшебный вкус детства знаком каждому человеку. Рецептом поделился сайт amurmedia.ru.

Вкус детства: пышный хворост из стакана кефира и яйца накормит целую компанию
Фото: "Faworki: #009" by buari is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • Кефир 200 мл.
  • 1 яйцо.
  • Сахар 2 ст. л.
  • Пищевая сода 0,5 ч. л.
  • Щепотка соли.
  • 2 ст. л муки.
  • 450 гр растительного масла для жарки.
  • Сахарная пудра для посыпки.

Приготовление

1. Взбейте яйцо с сахаром и солью.  

2. Подогрейте кефир в микроволновке или на плите. Добавьте соду, быстро перемешайте и введите в яичную смесь. Также можно добавить немного (2 столовые ложки) растительного масла.

3. Просейте муку и, постепенно добавляя, замесите мягкое и упругое тесто. Положите его под полотенце и оставьте на 20 минут в тёплом месте.

4. Раскатайте тесто и нарежьте на небольшие прямоугольники. Сделайте небольшие дырочки в середине и выверните через них половинку прямоугольника.

5. Обжарьте на сковороде в большом количестве растительного масла до золотистой корочки. Выложите хворост на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

6. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

1 ст Кефира и 10 минут Вкуснятина на столе!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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