Главное блюдо новогоднего стола: салат "Снежная королева"

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодний салат "Снежная королева" обязательно порадует гостей своим неповторимым вкусом и оригинальным внешним видом. Это блюдо исчезает столь стремительно, что успевает съесться даже до начала курантов. Главная преимущества этого салата — его простота и минимум продуктов. Рецептом поделился сайт hibiny.ru.

Фото: hibiny.ru

Ингредиенты:

Три тушки кальмаров.

Четыре картошки.

Четыре варёных яйца.

Майонез.

Соль — по вкусу.

Приготовление

1. Необходимо ошпарить кипятком кальмары, очистить от шкурки и внутренностей, а затем отправить в кипяток с солью, перцем и лавровым листом. Через минуту кальмары достаём, остужаем и нарезаем мелкими ломтиками. Затем смешиваем их с майонезом и выкладываем слоем на плоское блюдо.

2. Отварную картошку трём на мелкой тёрке и смешиваем с майонезом. Тонким слоем укладываем картошку поверх кальмаров, стараясь сохранить легкость и воздушность блюда.

3. Следующий слой — это нарезанные и смешанные с майонезом варёных яйца. Два белка оставляем для украшения салата. Измельчаем белки и посыпаем ими блюдо, создавая эффект снегопада.

Ранее Pravda.Ru опубликовала рецепт салата "Новогодние часы".