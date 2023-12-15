Новогодний салат "Снежная королева" обязательно порадует гостей своим неповторимым вкусом и оригинальным внешним видом. Это блюдо исчезает столь стремительно, что успевает съесться даже до начала курантов. Главная преимущества этого салата — его простота и минимум продуктов. Рецептом поделился сайт hibiny.ru.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Необходимо ошпарить кипятком кальмары, очистить от шкурки и внутренностей, а затем отправить в кипяток с солью, перцем и лавровым листом. Через минуту кальмары достаём, остужаем и нарезаем мелкими ломтиками. Затем смешиваем их с майонезом и выкладываем слоем на плоское блюдо.
2. Отварную картошку трём на мелкой тёрке и смешиваем с майонезом. Тонким слоем укладываем картошку поверх кальмаров, стараясь сохранить легкость и воздушность блюда.
3. Следующий слой — это нарезанные и смешанные с майонезом варёных яйца. Два белка оставляем для украшения салата. Измельчаем белки и посыпаем ими блюдо, создавая эффект снегопада.
Ранее Pravda.Ru опубликовала рецепт салата "Новогодние часы".
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