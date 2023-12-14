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Гости оценят: салат "Новогодние часы" — необычное блюдо для праздничного стола

5:11
Еда

Салат "Новогодние часы" несомненно понравится всем гостям на празднике. В этом рецепте используется питательное мясо, ароматные крабовые палочки и полезные овощи. В качестве заправки можно выбрать майонез, сметану или густой йогурт, смешанный с горчицей, или половину сметаны с майонезом. Сайт menunedeli.ru поделился рецептом.

Гости оценят: салат "Новогодние часы" — необычное блюдо для праздничного стола
Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты на 4 порции:

  • Филе куриное — 200 г.
  • Помидор — 250 г.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г.
  • Крабовые палочки — 100 г.
  • Лук красный — 100 г.
  • Морковь — 100 г.
  • Майонез — 100 г.
  • Специи — по вкусу соль, молотый чёрный перец.
  • Зелень — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1.

Подготовьте всё необходимые ингредиенты. Для того чтобы блюдо в итоге было вкусным, выбирайте качественные продукты. Если вы не любите остроту, можно заменить красный лук белым или другим салатным луком. Твёрдый сыр выбирайте в зависимости от вашего вкуса. Для украшения салата подойдёт любая свежая зелень. Если вы планируете приготовить салат заранее, то лучше не добавлять соль в ингредиенты, так как она способна вытянуть соки из продуктов.

Шаг 2.

Тщательно промойте куриное филе и при необходимости удалите избыточный жир. Положите филе в сотейник с холодной водой. Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения. Немного посолите и добавьте лавровый лист и несколько горошин перца. Варите на среднем огне 20-25 минут. Время варки зависит от размера кусочков мяса. Если у вас есть время, оставьте готовое мясо в кастрюле с бульоном — оно станет более сочным.

Шаг 3.

Выньте остывшее мясо из бульона и обсушите с помощью бумажного полотенца. Нарежьте на небольшие кубики. Чтобы сформировать салат, отлично подойдёт глубокая миска с плоским дном диаметром 21 см и высотой 4 см. Вы также можете использовать кольцо для салата нужного диаметра. Салат должен получиться невысоким. Выложите нарезанное мясо в миску, разровняйте ложкой и немного утрамбуйте. Поперчите молотым перцем и добавьте майонез по своему вкусу.

Шаг 4.

Тщательно очистите красный лук, промойте и обсушите его. Нарежьте на мелкие кусочки и выложите слоем на мясо. Разровняйте и утрамбуйте его ложкой.

Шаг 5.

Промойте и высушите помидоры. Разрежьте их пополам и удалите жидкую часть ложечкой. Благодаря этому действию салат не будет течь. Нарежьте плотную мякоть помидоров кубиками и выложите на слой красного лука. Разровняйте и утрамбуйте, затем поперчите и смажьте майонезом.

Шаг 6.

Если у вас замороженные крабовые палочки, предварительно достаньте их из морозилки и разморозьте в холодильнике. Удалите обёртку и нарежьте палочки тонкими кружочками. В этот раз слой крабовых палочек не нужно смазывать майонезом.

Шаг 7.

Опустите яйца в холодную подсоленную воду и варите их 10 минут после закипания. Переложите их в холодную воду на 10-15 минут, а затем очистите и аккуратно отделите желтки от белков. Натрите желтки на средней тёрке и выложите на крабовые палочки. Разровняйте поверхность с помощью ложки и смажьте майонезом.

Шаг 8.

Измельчите белки на крупной тёрке и выложите их на слой с желтками. Разровняйте и слегка утрамбуйте, чтобы поверхность салата была ровной. Поперчите и смажьте соусом.

Шаг 9.

Тёртым сыром выложите следующий слой на салат. Разровняйте и утрамбуйте его.

Шаг 10.

Для украшения салата используйте варёную морковь. Хорошо промойте корнеплод и отварите его в подсоленной воде 20-25 минут до готовности. Время варки зависит от размера моркови. Остудите и очистите морковь, а затем нарежьте её кружочками. Для формирования циферблата используйте 13 кружочков и две стрелки, вырезанные из кружочков. Хорошо подойдёт нож для удаления семенной коробочки у яблока.

Шаг 11.

Равномерно распределите кружочки сверху по сыру, чтобы сформировать циферблат. Приложите к ним стрелки.

Шаг 12.

Майонезом напишите соответствующую цифру на каждом кружочке и украсьте листиками зелени.

Салат "Новогодние часы" готов.

Ранее Pravda.Ru опубликовала рецепт праздничного салата "Гнездо дракона".

Новогодний стол на 6 человек: НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 2024
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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