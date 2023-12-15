Заменит майонез: рецепт простого соуса для заправки салатов

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез выступает неизменным атрибутом сытных праздничных блюд. Без него невозможно представить "Оливье", "Селёдку под шубой" и "Мимозу". С ним запекают мясо и картошку, добавляют в закуски, приправляют пельмени и вареники. Соус универсален, тем и хорош. Однако продукт является слишком калорийным, поэтому блюда с ним становятся настоящим испытанием для пищеварительной системы и фигуры. Кроме того, сложно найти натуральный, качественный майонез непросто. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился соусом, который заменит майонез.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

Желток (3шт).

Греческий йогурт (150-200г).

Горчица (1ч.л).

Чеснок (1 зубчик).

Соль, перец — по вкусу.

Зелень.

Приготовление

1. Яйца отварите. Желтки отделите от белков.

2. В миске разомните желтки, добавьте греческий йогурт, горчицу, чеснок пропущенный через пресс, соль, перец и мелко нарезанную зелень. И всё хорошо перемешайте.

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