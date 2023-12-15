Майонез выступает неизменным атрибутом сытных праздничных блюд. Без него невозможно представить "Оливье", "Селёдку под шубой" и "Мимозу". С ним запекают мясо и картошку, добавляют в закуски, приправляют пельмени и вареники. Соус универсален, тем и хорош. Однако продукт является слишком калорийным, поэтому блюда с ним становятся настоящим испытанием для пищеварительной системы и фигуры. Кроме того, сложно найти натуральный, качественный майонез непросто. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился соусом, который заменит майонез.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Яйца отварите. Желтки отделите от белков.
2. В миске разомните желтки, добавьте греческий йогурт, горчицу, чеснок пропущенный через пресс, соль, перец и мелко нарезанную зелень. И всё хорошо перемешайте.
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