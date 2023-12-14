Устоять невозможно: необычные закусочные шарики с крабовыми палочками украсят новогодний стол

3:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти аппетитные закусочные шарики с крабовыми палочками — настоящая находка для любителей вкусной и лёгкой еды. Такая закуска отличается нежностью и мягкостью, а благодаря добавлению чеснока обладает приятным ароматом. Главное преимущество этих шариков — это то, что для их приготовления требуются доступные и недорогие продукты. Рецептом поделился сайт menunedeli.ru.

Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты на 11 человек:

Крабовые палочки — 240 г.

Сыр твёрдый — 200 г.

Сыр плавленный — 70 г.

Яйцо куриное — 2 шт.

Майонез — 100 г.

Чеснок — 10 г.

Соль — по вкусу.

Перец чёрный — по вкусу молотый

Приготовление

1. Подготовьте все продукты.

Ароматные, сочные и нежные палочки обеспечат идеальный вкус готовых шариков. При покупке палочек необходимо обратить внимание на их состав. Идеальный вариант — 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% соевых примесей и пряностей. Если процентный состав не указан на упаковке, стоит предпочесть палочкам, где сурими является основным компонентом. Если продукт легко ломается, значит в составе слишком много крахмала. Высококачественные палочки слегка трескаются, но при этом остаются целыми.

Также важно приобретать крабовые палочки в вакуумной упаковке с целостной упаковкой. Качественный продукт будет сочным и при нажатии выделять сок.

В рецепте также предусмотрено использование твёрдого сыра. Тут можно выбрать сыр по своему вкусу.

Для приготовления закуски подойдёт как домашний, так и магазинный майонез с разной жирностью.

2. Натрите на тёрке крабовые палочки.

Чтобы легче это сделать, продукт следует немного заморозить. Можно использовать блендер, предварительно разрезав палочки на несколько кусочков, и мельчить их пульсирующими движениями до состояния крошки.

3. В полученную массу добавьте натёртый твёрдый сыр и измельчённый на тёрке плавленый сыр.

Чеснок пропускаем через чеснокодавку или трём на мелкой тёрке.

4. Посолите и поперчите по своему вкусу.

Также добавьте майонез. Далее следует хорошо перемешать, добавляя майонез по необходимости, чтобы получить массу средней густоты, которая легко формуется. Попробуйте закуску и доведите до желаемого вкуса специями.

5. Отщипните порцию крабовой массы и сформируйте из неё круглый шарик чуть больше грецкого ореха.

Размер шариков можете регулировать по своему усмотрению. Закусочные шарики готовы для дальнейшей панировки.

Чтобы шарики хорошо сохранились, рекомендуется использовать пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Поместите шарики в один слой, предварительно застилав дно салфеткой или бумажным полотенцем, и отправьте в холодильник при температуре 2-4 градусов.

Для подачи закуски используйте плоскую тарелку, заранее украшенную листьями салата. Выложите шарики на тарелку и украсьте их снежинками из твердого сыра.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом яркой закуски.