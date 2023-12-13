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Устоять невозможно: яркая закуска "мандаринки" моментально исчезнет со стола

1:41
Еда

Рецепт этого блюда основан на простой технологии: салат становится аппетитной начинкой для "мандаринок", когда его окутывает оранжевая оболочка-кожура. Для завершения достаточно лишь украсить блюдо веточкой зелени и искусственное творение превратится в настоящий кулинарный шедевр. Оригинальная подача блюда точно придётся по вкусу гостям.

Устоять невозможно: яркая закуска "мандаринки" моментально исчезнет со стола
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Внутри салатных "мандаринок" можно экспериментировать с различными начинками. В предлагаемом Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" представлен рецепт с куриной грудкой.

Ингредиенты:

  • Куриное филе (150г).
  • Яйца (2шт).
  • Сыр (100г).
  • Майонез (2ст.л).
  • Чеснок (1-2 зубчика).

Для украшения понадобятся морковь (3шт), листья мяты (6шт), чёрный перец (6шт).

Приготовление

1. Отварите морковь, грудку и яйца. Мелко нарежьте куриную грудку, яйца и сыр натрите, чеснок пропустите через пресс. Добавьте майонез и всё перемешайте.

2. На пищевую плёнку выложите мелко натертую морковь, равномерно её распределите.

3. Скатайте маленькие шарики из начинки, поместите её в центр моркови. Аккуратно всё заверните по кругу, сделайте небольшое углубление. Сложите на тарелку и украсьте чёрным перцем и листиками мяты.

Ранее Pravda. Ru опубликовала рецепт салата "по-королевски".

ЭТОТ САЛАТ ПЕРВЫМ СМЕТУТ СО СТОЛА / ЗАКУСКА "МАНДАРИНКА" / Меню на новый год 2020
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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