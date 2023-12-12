Салат "по-королевски" украсит новогодний стол

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат станет отличным блюдом для новогоднего стола. Он поражает воображение своим потрясающим вкусом. Блюдо невероятно сочное, с нежной текстурой. Несмотря на то, что состав салата "по-королевски" весьма скромный и содержит простые доступные ингредиенты, от этого блюда просто невозможно оторваться. Рецептом поделился Telegram-канал "Простые Рецепты | Новогодние салаты".

Фото: Telegram-канал "Простые рецепты"

Ингредиенты

Крабовые палочки — 7шт.

Апельсин — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Кукуруза консервированная — 100 грамм.

Майонез — 100-150 грамм.

Приготовление

1. Подготовить продукты. Крабовые палочки разморозить. Яйца сварить вкрутую.

2. Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые палочки поперек, на небольшие ломтики.

3. Зубчик чеснока очистить и мелко нарубить ножом.

4. Апельсин очистить от кожуры. Разобрать на дольки. Каждую дольку очистить от пленок, затем нарезать.

5. Соединить подготовленные продукты, добавить майонез и аккуратно перемешать.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом рулетиков с красной рыбой.