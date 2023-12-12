Этот салат станет отличным блюдом для новогоднего стола. Он поражает воображение своим потрясающим вкусом. Блюдо невероятно сочное, с нежной текстурой. Несмотря на то, что состав салата "по-королевски" весьма скромный и содержит простые доступные ингредиенты, от этого блюда просто невозможно оторваться. Рецептом поделился Telegram-канал "Простые Рецепты | Новогодние салаты".
Ингредиенты
Приготовление
1. Подготовить продукты. Крабовые палочки разморозить. Яйца сварить вкрутую.
2. Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые палочки поперек, на небольшие ломтики.
3. Зубчик чеснока очистить и мелко нарубить ножом.
4. Апельсин очистить от кожуры. Разобрать на дольки. Каждую дольку очистить от пленок, затем нарезать.
5. Соединить подготовленные продукты, добавить майонез и аккуратно перемешать.
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