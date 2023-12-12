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Салат "по-королевски" украсит новогодний стол

1:30
Еда

Этот салат станет отличным блюдом для новогоднего стола. Он поражает воображение своим потрясающим вкусом. Блюдо невероятно сочное, с нежной текстурой. Несмотря на то, что состав салата "по-королевски" весьма скромный и содержит простые доступные ингредиенты, от этого блюда просто невозможно оторваться.  Рецептом поделился Telegram-канал "Простые Рецепты | Новогодние салаты".

Салат "по-королевски" украсит новогодний стол
Фото: Telegram-канал "Простые рецепты"

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 7шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик.
  • Кукуруза консервированная — 100 грамм.
  • Майонез — 100-150 грамм.

Приготовление

1. Подготовить продукты. Крабовые палочки разморозить. Яйца сварить вкрутую.

2. Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые палочки поперек, на небольшие ломтики.

3. Зубчик чеснока очистить и мелко нарубить ножом.

4. Апельсин очистить от кожуры. Разобрать на дольки. Каждую дольку очистить от пленок, затем нарезать.

5. Соединить подготовленные продукты, добавить майонез и аккуратно перемешать.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом рулетиков с красной рыбой

ВСЕ ИЩУТ ЭТОТ РЕЦЕПТ САЛАТА ПО-КОРОЛЕВСКИ.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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