Если вы устали от обычных закусок из огурцов, предлагаем приготовить новое блюдо из этого овоща. Битые огурцы по-китайски станут отличным вариантом для разнообразия вашего стола и наверняка понравятся всем членам вашей семьи.
Фото: commons.wikimedia. org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингредиенты:
2 средних огурца,
2 кружочка перца чили,
Кинза,
Обжаренный арахис – 5 шт.,
Обжаренные семена кунжута – 0,5 ч.л.
Для маринада:
Очищенный корень имбиря – 15 г,
Очищенный чеснок – 15 г,
Уксус рисовый черный – 35 г,
Соус соевый – 80 г,
Соль морская крупная – 6 г,
Масло чили – 35 г,
Мед – 25 г,
Кунжутное масло – 6 г.
Приготовление:
Имбирь и чеснок натрите на мелкой терке, выложите в миску и добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте.
Огурцы разрежьте вдоль, выложите на доску кожей вверх и накройте пищевой пленкой. Слегка отбейте кухонным молотком. Затем каждую четвертинку разрежьте ножом вдоль под углом на две части и удалите излишки семян и мякоти. Обжарьте арахис и слегка раздробите.
Поместите огурцы в маринад на одну минуту.
После этого переложите их в тарелку, полейте маринадом, посыпьте рубленой кинзой, а сверху положите арахис и кружочки перца чили, как рекомендует портал «Новый очаг».
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