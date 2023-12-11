Битые огурцы по-китайски: вы такого не пробовали

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от обычных закусок из огурцов, предлагаем приготовить новое блюдо из этого овоща. Битые огурцы по-китайски станут отличным вариантом для разнообразия вашего стола и наверняка понравятся всем членам вашей семьи.

Фото: commons.wikimedia. org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

2 средних огурца,

2 кружочка перца чили,

Кинза,

Обжаренный арахис – 5 шт.,

Обжаренные семена кунжута – 0,5 ч.л.

Для маринада:

Очищенный корень имбиря – 15 г,

Очищенный чеснок – 15 г,

Уксус рисовый черный – 35 г,

Соус соевый – 80 г,

Соль морская крупная – 6 г,

Масло чили – 35 г,

Мед – 25 г,

Кунжутное масло – 6 г.

Приготовление:

Имбирь и чеснок натрите на мелкой терке, выложите в миску и добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Огурцы разрежьте вдоль, выложите на доску кожей вверх и накройте пищевой пленкой. Слегка отбейте кухонным молотком. Затем каждую четвертинку разрежьте ножом вдоль под углом на две части и удалите излишки семян и мякоти. Обжарьте арахис и слегка раздробите. Поместите огурцы в маринад на одну минуту.

После этого переложите их в тарелку, полейте маринадом, посыпьте рубленой кинзой, а сверху положите арахис и кружочки перца чили, как рекомендует портал «Новый очаг».