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Битые огурцы по-китайски: вы такого не пробовали

1:34
Еда

Если вы устали от обычных закусок из огурцов, предлагаем приготовить новое блюдо из этого овоща. Битые огурцы по-китайски станут отличным вариантом для разнообразия вашего стола и наверняка понравятся всем членам вашей семьи.

Битые огурцы по-китайски: вы такого не пробовали
Фото: commons.wikimedia. org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

  • 2 средних огурца,
  • 2 кружочка перца чили,
  • Кинза,
  • Обжаренный арахис – 5 шт.,
  • Обжаренные семена кунжута – 0,5 ч.л.

Для маринада:

  • Очищенный корень имбиря – 15 г,
  • Очищенный чеснок – 15 г,
  • Уксус рисовый черный – 35 г,
  • Соус соевый – 80 г,
  • Соль морская крупная – 6 г,
  • Масло чили – 35 г,
  • Мед – 25 г,
  • Кунжутное масло – 6 г.

Приготовление:

  1. Имбирь и чеснок натрите на мелкой терке, выложите в миску и добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте.
  2. Огурцы разрежьте вдоль, выложите на доску кожей вверх и накройте пищевой пленкой. Слегка отбейте кухонным молотком. Затем каждую четвертинку разрежьте ножом вдоль под углом на две части и удалите излишки семян и мякоти. Обжарьте арахис и слегка раздробите.
  3. Поместите огурцы в маринад на одну минуту.

После этого переложите их в тарелку, полейте маринадом, посыпьте рубленой кинзой, а сверху положите арахис и кружочки перца чили, как рекомендует портал «Новый очаг».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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