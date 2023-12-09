Борщ из-за свеклы может испортиться в миг, рассказываем, почему

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вас вдруг спросят, какой из компонентов в борще играет ключевую роль, вы, не задумываясь, скажете, что это свекла. Действительно, именно свекла придает борщу его уникальный красный или темно-розовый оттенок, который так ценится в кулинарии.

Фото: commons.wikimedia. org by Kagor is licensed under GNU Free Documentation License

Однако мало кто осведомлен о том, что свекла может стать причиной настоящего кулинарного провала в приготовлении борща. Вот почему: многие хозяйки просто не знают, как правильно обращаться со свеклой. Например, они жарят этот овощ на общей сковороде, где ранее готовилась зажарка.

Запомните навсегда: свекла требует отдельной сковороды.

Если вы хотите, чтобы цвет борща был более насыщенным, добавьте немного лимонного сока к свекле.