Фаршированные перцы: как приготовить с первого раза внуснятину

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой за столом хочется немного лета, и это идеальное время для приготовления аппетитного и насыщенного блюда — фаршированных перцев. Рецепт, представленный Marie Claire, очень прост, даже для тех, кто впервые берется за приготовление, с легкостью справится с этим блюдом.

Фото: commons.wikimedia. org by William Andrus from Northglenn, CO, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

перец болгарский — 6 штук;

рис «адриатика» — 100 граммов;

фарш говяжий — 450 граммов;

помидоры — 4 штуки;

томат-паста — 100 граммов;

лук репчатый — 2 штуки;

чеснок — 3 больших зубчика;

сыр —150 граммов;

масло оливковое — 100 миллилитров;

орегано сушеный — чайная ложка;

петрушка свежая — пучок;

соль и перец — по вкусу.

Вот как приготовить его: