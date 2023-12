Your browser does not support the audio element.

Зимой за столом хочется немного лета, и это идеальное время для приготовления аппетитного и насыщенного блюда — фаршированных перцев. Рецепт, представленный Marie Claire, очень прост, даже для тех, кто впервые берется за приготовление, с легкостью справится с этим блюдом.

Фото: commons.wikimedia. org by William Andrus from Northglenn, CO, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license