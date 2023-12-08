Зимой за столом хочется немного лета, и это идеальное время для приготовления аппетитного и насыщенного блюда — фаршированных перцев. Рецепт, представленный Marie Claire, очень прост, даже для тех, кто впервые берется за приготовление, с легкостью справится с этим блюдом.
Фото: commons.wikimedia. org by William Andrus from Northglenn, CO, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Ингредиенты:
перец болгарский — 6 штук;
рис «адриатика» — 100 граммов;
фарш говяжий — 450 граммов;
помидоры — 4 штуки;
томат-паста — 100 граммов;
лук репчатый — 2 штуки;
чеснок — 3 больших зубчика;
сыр —150 граммов;
масло оливковое — 100 миллилитров;
орегано сушеный — чайная ложка;
петрушка свежая — пучок;
соль и перец — по вкусу.
Вот как приготовить его:
В небольшой кастрюле варите рис до полуготовности.
Обжарьте лук, затем добавьте мелко нарубленный чеснок и обжаривайте его, пока не появится аромат. После этого добавьте томатную пасту и тушите еще минуту, аккуратно перемешивая.
Добавьте говяжий фарш в сковороду и готовьте его 6-8 минут, раскрошив комочки деревянной лопаткой.
Нарежьте помидоры кубиками и добавьте их в сковороду вместе с рисом.
Приправьте специями и готовьте на медленном огне пять минут, пока жидкость не выпарится.
Подготовьте болгарские перцы, удалив верхушки и вычистив семечки. Наполните каждый перец фаршем и выложите в форму для запекания, посыпанную маслом и тертым сыром. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
После этого снимите фольгу и продолжайте запекать, пока сыр не приобретет золотистую корочку.
Подавайте фаршированные перцы с сметаной, посыпанные мелко нарубленной петрушкой.
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