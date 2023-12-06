Суп окажется в три раза вкуснее

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные домохозяйки щедро делятся секретом, как придать любому супу более насыщенный вкус и аромат.

Фото: Carrot ginger soup by James Cohen from San Francisco, U. S. of A. is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Прежде чем снять кастрюлю с плиты, добавьте немного свежевыжатого овощного сока. Вы можете использовать томатный, морковный или капустный сок в зависимости от предпочтений.

Этот простой лайфхак также прекрасно подходит для улучшения вкуса большинства вторых блюд, таких как рагу или тушеная картошка, как отмечено в Дзен-канале "Отчаянная домохозяйка". Экспериментируйте с различными овощными соками, чтобы придать вашим блюдам уникальные и яркие оттенки вкуса.