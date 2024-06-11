Обязательное нотариальное оформление сделок по дарению недвижимости посторонним лицам

Новый законопроект: защита пожилых людей при дарении жилья чужим людям

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сделки по дарению жилой недвижимости посторонним лицам будут подлежать обязательному нотариальному оформлению. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении.

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Документ был внесен в Госдуму заксобранием Башкортостана и предусматривает внесение изменений в статью 574 часть 2 Гражданского кодекса.

В сопроводительных материалах к документу отмечается, что дарение недвижимости, если оно осуществляется не близким родственникам, представляет собой социальный риск для пожилых людей. В случае дарения жилья посторонним лицам такую сделку необходимо будет удостоверять у нотариуса.

Завкафедрой гражданского права и процесса Института права и национальной безопасности РАНХиГС Ирина Емелькина ранее объяснила, что дарение недвижимости чужим людям является высокорискованной сделкой. По её словам, собственники могут потерять жилье, подписав кажущуюся невинной бумагу. Нотариальное удостоверение подобных сделок, по её мнению, поможет защитить права собственников.