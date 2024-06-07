Эксперт назвал минимальный доход для комфортной жизни с ипотекой в России

Для комфортной жизни с ипотекой необходим доход не менее 200 тысяч рублей в месяц. Такую минимальную заработную плату назвал экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с News. ru.
"Не только в Москве, но и в регионах нормальная зарплата должна быть около 200 тысяч рублей, чтобы справиться с ипотекой. Это самый минимум для мужчины. В семье также есть жена", — объяснил эксперт.
Он отметил, что минимальная зарплата зависит также от региона приобретения жилья, поскольку цены в старой и новой Москве различаются.
Третий фактор, на который указал Разуваев, — это форма получения зарплаты. Он подчеркнул, что при официальной "белой" зарплате ипотечная ставка будет ниже, а при выплатах "в конверте" — выше.
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