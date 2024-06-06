ВТБ отменяет первоначальный взнос по ипотеке для многодетных семей

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

ВТБ отменит первоначальный взнос по ипотеке для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми на два месяца. Об этом на ПМЭФ сообщил зампред правления банка Георгий Горшков, передает "РИА Новости".

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Решение вступит в силу с 1 июля и будет действовать для заемщиков, берущих кредит на покупку жилья в многоквартирных домах.

По мнению Камилы Фазлыевой, руководителя "Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой" и проекта "ЭлектроннаяСделка.РФ", акция имеет скорее политический характер, о чем свидетельствует анонс на ПМЭФ. Она считает, что целью акции является поддержка продаж на рынке жилья, и она распространяется только на базовые ипотечные программы для покупки вторичного жилья со ставками от 18% годовых.

Фазлыева отметила, что доля клиентов ВТБ, оформивших ипотеку на вторичное жилье с января по май, составила 40%, а среди многодетных заемщиков — 45%. Тем не менее, высокие ставки приводят к тому, что ипотека используется преимущественно для покрытия разницы-доплаты, а не всей стоимости квартиры, что, по её мнению, уменьшит количество клиентов, оформляющих ипотечный кредит на всю стоимость жилья.

Банк также ожидает снижения объема выдачи ипотеки на треть по сравнению с прошлым годом и надеется, что данная акция оживит выдачи после 1 июля.

Финансовый эксперт Алексей Кричевский отметил, что для банка эта льгота не несет рисков, так как она не распространяется на льготные программы и действует только два месяца. Он считает, что это скорее пиар-ход, интересный только в случае, когда многодетная семья планирует расширить жилплощадь через покупку на вторичном рынке, но не имеет первоначального взноса.

Кричевский также подчеркнул, что единственная проблема — это высокие ежемесячные платежи. Например, при покупке недорогой трёхкомнатной квартиры в Москве за 15 миллионов рублей, платежи по кредиту на 20 лет под 21% годовых составят 266 тысяч рублей в месяц. Пока не будет продано собственное жилье, придется платить значительные суммы.