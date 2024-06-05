Американцы удивлены отсутствию ковров на стенах и бедности российских квартир

Американский турист раскритиковал российское жильё за бедность обстановки

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Американский турист раскритиковал российское жильё за бедность обстановки, его оценкой поделился тревел-блогер на "Дзене", проводивший опрос на эту тему.

Фото: ЖЖ Home and Garden

Гость из-за океана дважды посещал Россию и из-за дороговизны отелей останавливался в съёмных квартирах, причём в ходе одного из визитов был вынужден сменить жильё в результате недоразумения. Поэтому он счёл свой опыт достаточным, чтобы давать нелицеприятные оценки.

"Квартиры были чистыми, просторными, ремонт довольно минималистичен, ожидал ковры на стенах, коллекции матрёшек, балалайку, однако всё оказалось очень современно. Вообще квартиры стоили довольно дорого, поэтому удивляться этому глупо. Правда, на этом плюсы кончаются", — заявил путешественник.

Он выразил недоумение, что арендодатели в объявлениях в качестве преимущества сдаваемой квартиры указывают наличие телевизора. "Только вдумайтесь, телевизор считается плюсом! — возмущён американец. — В самой забытой богом деревне Алабамы большой телевизор есть даже в последней халупе! Видимо русские развиваются чуть медленнее Алабамы".

Кондиционеры в России тоже принято считать роскошью, обязательной к упоминанию в числе преимуществ, добавил он.

Но телевизоры и кондиционеры хотя бы встречаются, а таких "привычных всем американцам" удобств, как посудомойка, измельчитель мусора в раковине, тёплые полы, биде, нет нигде, поражён респондент. "Видимо, всё это пока только идет в снежную страну, — предположил он. — Представляете, русские, наверное, вообще не представляют, что такое "система умного дома". Начнёшь управлять светом с телефона — наверное, упадут в обморок".