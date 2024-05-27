Россиян предупредили об отключении отработавших своё лифтов

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Стоимость замены одного лифта выросла почти до 3 миллионов рублей

1:36
Недвижимость

Из-за нехватки средств на замену и недостатка производственных мощностей более 70 тысячам лифтов увеличат срок службы с 25 до 30 лет, сообщил глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко. Эксперты объяснили "Московской газете" последствия такого решения.

Стоимость замены одного лифта выросла почти до 3 миллионов рублей
Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

По словам эксперта в сфере ЖКХ, сопредседателя некоммерческого партнёрства "Управдом" Евгении Юнисовой, лифт — источник повышенной опасности, поэтому продлевать его ресурс будут только после тщательной проверки.

Такую аттестацию проводит Ростехнадзор, уточнил эксперт Народного фронта Павел Склянчук. Если подъёмник непригоден к дальнейшему использованию, его попросту отключат. "Неработающий лифт — сразу же большая проблема для жильцов подъезда, — признал собеседник издания. — Здесь нужно продумать алгоритм действий".

Эта мера вынужденная, иначе возможны трагические инциденты, посетовал директор Национального лифтового союза Пётр Харламов. Он привёл точные данные: к февралю 2025 года истекает 25-летний срок службы 78 тысяч лифтов в жилом фонде.

"За последние три года цены на лифты и лифтовое оборудование значительно выросли, замена лифта сейчас стоит около 3 миллионов рублей", — объяснил эксперт.

Но даже если бы денег на это хватало — отечественные производители только начали выходить на достаточные мощности по выпуску лифтов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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