Тысячи аварий в завершающемся отопительном сезоне: почему рвутся трубы, объяснили в Минстрое

Отопительный сезон завершился в 61 регионе России, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Министр отчитался на заседании правительства РФ о его итогах.
"В текущем отопительном периоде произошло порядка 9 тысяч аварий на объектах ЖКХ, из которых почти 4 тысячи — в сфере теплоснабжения. Основной причиной, конечно, является высокий износ сетей", — доложил Файзуллин.
По его мнению, улучшить работу инженерных коммуникаций и, как следствие, качество коммунальных услуг, должна комплексная программа модернизации ЖКХ.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обещал переломить тренд на обветшание жилья и коммунальной инфраструктуры к 2026 году.
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