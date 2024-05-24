Тысячи аварий в завершающемся отопительном сезоне: почему рвутся трубы, объяснили в Минстрое

Около 9000 аварий в ЖКХ произошло в текущем отопительном сезоне, сообщил Файзуллин

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отопительный сезон завершился в 61 регионе России, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Министр отчитался на заседании правительства РФ о его итогах.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"В текущем отопительном периоде произошло порядка 9 тысяч аварий на объектах ЖКХ, из которых почти 4 тысячи — в сфере теплоснабжения. Основной причиной, конечно, является высокий износ сетей", — доложил Файзуллин.

По его мнению, улучшить работу инженерных коммуникаций и, как следствие, качество коммунальных услуг, должна комплексная программа модернизации ЖКХ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обещал переломить тренд на обветшание жилья и коммунальной инфраструктуры к 2026 году.