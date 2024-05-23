Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Чуракина: овощи и фрукты помогают в профилактике инсульта
Астрономы нашли давно пропавшие карликовые галактики и их слишком много
Избавьтесь от второго подбородка: семь эффективных упражнений для лица
Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Рост инцидентов с квартирами в 2024 году: основные причины и средний размер ущерба

Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей

1:59
Недвижимость

В первом квартале 2024 года количество инцидентов с квартирами увеличилось более чем в 1,5 раза, сообщили специалисты Страхового Дома ВСК. Основная причина страховых случаев — заливы со стороны соседей. Эксперты назвали самые распространенные риски для жилья и указали, сколько стоит затопить соседей.

Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей
Фото: Управа по Калининскому району администрации города Чебоксары is licensed under public domain

Наибольшее количество происшествий с квартирами зафиксировано в январе 2024 года, на который пришлось 41% всех страховых случаев. Самым спокойным месяцем стал март, на него пришлось только 22% случаев. В этом году 11% обращений касались риска "Ответственность владельцев жилых помещений", когда по вине владельца полиса пострадало имущество соседей. В 64% случаев виновниками происшествий были женщины.

Затопление оказалось самым распространенным риском, на него приходится 82% страховых случаев. На втором месте по частоте — пожары, которые составляют 4% страховых случаев. Гораздо реже владельцы недвижимости сталкиваются с кражами, авариями инженерных систем и взрывами бытового газа — на каждый из этих рисков приходится менее 1% страховых случаев.

Средняя страховая выплата составила 66 тыс. рублей. При стандартном заливе квартиры ущерб в среднем оценивается в 47 тыс. рублей. Наибольшие компенсации выплачиваются пострадавшим из-за взрыва бытового газа — в среднем 256 тыс. рублей. Ущерб от пожаров оценивается в среднем в 216 тыс. рублей, а при конструктивных дефектах жилья — 210 тыс. рублей. Средняя выплата по полисам страхования ответственности перед соседями составляет 94 тыс. рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки
Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Готовить окрошку россиянам стало дороже
Брокколи противопоказана к употреблению при заболеваниях ЖКТ
Четыре способа оставаться в форме при напряженном графике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников