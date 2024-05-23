Рост инцидентов с квартирами в 2024 году: основные причины и средний размер ущерба

Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В первом квартале 2024 года количество инцидентов с квартирами увеличилось более чем в 1,5 раза, сообщили специалисты Страхового Дома ВСК. Основная причина страховых случаев — заливы со стороны соседей. Эксперты назвали самые распространенные риски для жилья и указали, сколько стоит затопить соседей.

Фото: Управа по Калининскому району администрации города Чебоксары is licensed under public domain

Наибольшее количество происшествий с квартирами зафиксировано в январе 2024 года, на который пришлось 41% всех страховых случаев. Самым спокойным месяцем стал март, на него пришлось только 22% случаев. В этом году 11% обращений касались риска "Ответственность владельцев жилых помещений", когда по вине владельца полиса пострадало имущество соседей. В 64% случаев виновниками происшествий были женщины.

Затопление оказалось самым распространенным риском, на него приходится 82% страховых случаев. На втором месте по частоте — пожары, которые составляют 4% страховых случаев. Гораздо реже владельцы недвижимости сталкиваются с кражами, авариями инженерных систем и взрывами бытового газа — на каждый из этих рисков приходится менее 1% страховых случаев.

Средняя страховая выплата составила 66 тыс. рублей. При стандартном заливе квартиры ущерб в среднем оценивается в 47 тыс. рублей. Наибольшие компенсации выплачиваются пострадавшим из-за взрыва бытового газа — в среднем 256 тыс. рублей. Ущерб от пожаров оценивается в среднем в 216 тыс. рублей, а при конструктивных дефектах жилья — 210 тыс. рублей. Средняя выплата по полисам страхования ответственности перед соседями составляет 94 тыс. рублей.