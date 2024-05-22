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Новая классификация офисов в Москве: изменения для классов B-, B+, A и Prime

Классификацию офисной недвижимости в Москве обновят

2:15
Недвижимость

В Москве обновят классификацию офисной недвижимости, сообщает "РБК-Недвижимость". Новую классификацию разработали ведущие консалтинговые компании CORE. XP, NF Group, Nikoliers, IBC Real Estate и Commonwealth Partnership при участии девелоперов, отраслевых ассоциаций, управляющих компаний, банков и крупнейших собственников офисной недвижимости. Последний раз классификация обновлялась в 2013 году.

Классификацию офисной недвижимости в Москве обновят
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Столичные офисы будут разделены на четыре класса: B-, B+, A и новый класс Prime. Требования к некоторым классам изменятся.

К классу Prime будут отнесены офисные объекты, расположенные внутри ТТК, на Ленинградском проспекте и в деловом районе "Москва-Сити". Такие объекты должны принадлежать одному собственнику и быть сертифицированы по стандартам оценки экологической эффективности зданий. Консультанты отмечают, что к классу Prime сейчас можно отнести пять московских бизнес-центров: "Романов двор", "Белая площадь", AFI2B, "Белые сады" и Four Winds Plaza.

В обновленной классификации некоторые параметры ужесточены, а некоторые смягчены. Например, офисы класса A теперь должны находиться ближе к станциям метро, МЦК и МЦД — не более 10-15 минут пешком. Также усилены требования к глубине этажа, высоте потолков и шагу колонн. При этом для класса A больше не обязательно, чтобы здание принадлежало одному собственнику. Кроме того, минимальную обеспеченность парковочными местами для офисов внутри Садового кольца снизили в два раза, а вне Садового кольца — в 2,5 раза.

По данным аналитиков IBC Real Estate, к концу первого квартала 2024 года доля пустующих высококлассных офисов в Москве составила 7,4%, что является минимальным показателем за последние десять лет. За квартал этот показатель снизился на 0,7 процентных пункта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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