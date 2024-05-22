Немедленно выбросите с вашей кухни эти три вещи, которые её позорят

Дизайнер объяснила, с чего начать расхламление кухни

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Любая кухня буквально преобразится, если убрать оттуда определённые предметы, уверена дизайнер Юлия Тычино. На страницах сетевого издания "БелНовости" она дала некоторые советы на этот счёт.

Фото: Flickr by Virginia State Parks is licensed under CC BY 2.0

Кухня с трудом поддаётся расхламлению, потому что хозяйкам кажется, что там всё нужно, всё на своём месте. Эксперт это заблуждение опровергла и назвала три вещи, которые лучше поскорее выбросить.

Клеёнка на столе

Жуткий зашквар. Её нужно заменить силиконовой клеёнкой (жидкое стекло), ПВХ клеёнкой на тканевой основе (оксфорд) или матерчатой скатертью.

Полотенца

Они всегда выглядят как замызганные тряпки. А необходимости в тканевых полотенцах при наличии бумажной одноразовой альтернативы нет.

Посуда со сколами

Причина вовсе не в суевериях, хотя и они для кого-то важный фактор. Трещины и повреждения на посуде быстро превращаются в рассадник болезнетворных микроорганизмов, что делает её использование небезопасным.

О том, что ещё портит кухню и позорит её хозяйку, мы рассказывали ранее.