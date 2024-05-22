Найден способ хорошо зарабатывать на недвижимости — флиппинг. Им уже занимаются тысячи россиян

В России насчитали около 200 тысяч флипперов, перепродающих жильё

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка жилья, хороший ремонт в нём и последующая перепродажа — флиппинг — довольно доходное занятие, уверяет сервис квартирных решений "Самолёт Плюс". Подробности раскрыл сайт "Мир квартир".

Фото: PxHere

Наиболее популярен флиппинг в США — там на его долю приходится 8,4% от всех сделок с недвижимостью. В России хоть раз занимались этим до 200 тысяч человек, а профессиональных флипперов — около 10 тысяч.

Одна перепродажа с ремонтом занимает не больше четырёх месяцев и приносит 10-15% прибыли. Профессиональный флиппинг на постоянной основе даёт до 30% годовых.

Популярность флиппинга в России будет расти, уверены риелторы. Новое жильё в большинстве городов не строится, а тем временем на вторичном рынке продают квартир на 9 триллионов рублей в год, ремонт и меблировка которых обходится в 3 триллиона.

"Это огромный рынок, — объяснил директор по развитию флиппинга и аренды "Самолёт Плюс" Ефим Вайсберг. — И хотя в последнее время высокая ключевая ставка сделала "вторичку" менее привлекательной, полностью готовые квартиры, в которые можно сразу заехать, надеть тапочки и жить, продолжают пользоваться спросом".