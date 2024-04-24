Найдена самая дешёвая квартира в новостройке в ЦАО Москвы со сдачей в этом году

Самая дешёвая квартира в новостройке в ЦАО стоит 13,3 миллиона рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Найдена самая дешёвая квартира в строящемся доме со сдачей в этом году в ЦАО Москвы. О ней рассказала "Строительная газета", ознакомившаяся с отчётом агентства недвижимости Skolkovo Realty.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

Студию рядом с метро "Электрозаводская" площадью 28,9 кв. м продают за 13,3 миллиона рублей.

Самый дорогой объект — многокомнатные апартаменты площадью почти 870 кв. метров в районе Якиманка. Как уже сообщалось ранее, за эту жилплощадь хотят 2 миллиарда рублей.

В целом экспозиция первичного жилья в ЦАО сократилось с начала года, добавили риелторы. В апреле представлены 855 квартир и апартаментов со сдачей до конца 2024 года. Больше всего — в Замоскворечье и Басманном районе, в Мещанском, Таганском районах и Арбате предложений нет совсем.