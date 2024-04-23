Московские гибкие офисы: исторический минимум вакансий квартала 2024

Доля пустующих офисов в Москве упала до минимума

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Глава департамента офисной недвижимости CMWP Наталья Никитина объявила, что доля пустующих площадей в гибких офисах в столице сократилась до минимума. К концу первого квартала 2024 года эта доля составила 7,1%, что стало историческим рекордом. Ранее, в начале 2023 года, процент вакантных гибких офисов составлял 24%.

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Гибкие офисы представляют собой обустроенные рабочие пространства с гибкими условиями аренды и дополнительными сервисами.

Никитина отметила, что в Москве впервые уровень пустующих гибких офисов сравнялся с показателем вакантности в классических офисах. По словам аналитиков IBC RealEstate, доля свободных высококлассных офисных площадей в столице также стала минимальной за последние десять лет. К концу первого квартала 2024 года этот показатель составил 7,4%. При этом ставки аренды продолжают расти.

Эксперты связывают снижение доли пустующих площадей с высоким спросом на готовые офисы и ограниченным предложением. Согласно оценке специалистов CMWP, рынок гибких офисов в Москве оценивается примерно в 406 тыс. "квадратов", что составляет 2,2% от общего объема офисной недвижимости столицы. Еще одной причиной сокращения доли свободных сервисных офисов является возвращение сотрудников в бизнес-центры. По словам коммерческого директора Space 1 Марии Кабановой, к концу первого квартала 2024 года посещаемость выросла до 70%, а вакансия сократилась до 3%, что соответствует уровню до пандемии.