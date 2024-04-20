От тесноты к комфорту: секреты использования пространства в небольших комнатах

Не все помещения обладают простором. Некоторые из них достаточно тесные. Возникает ситуация, когда в комнате просто не хватает места.
Одним из наиболее распространённых примеров является небольшая спальня: достаточно поставить кровать, пару тумбочек и шкафчик для белья, и всё свободное пространство исчезает.
Однако есть решение этой проблемы, и оно довольно простое.
Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино поделилась интересной хитростью.
Как избавиться от тесноты в комнате: Если в помещении практически нет свободного пространства, то есть всего один выход: использовать мебель-трансформер или встроенную мебель.
Например, можно заменить стандартную кровать на раскладной диван.
Хорошим вариантом также будет установка шкафа-кровати: днём это выглядит как обычный шкафчик или стенка, а ночью превращается в полноценную кровать.
Жильцы квартиры могут трансформировать или "спрятать" громоздкую мебель в любой момент, освобождая место в комнате. Это создаёт ощущение уюта и комфорта.
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