Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тост с авокадо: полезный завтрак
Британский сериал, который почти полностью копирует "Бригаду"
4 лучших тренажера в спортзале для ягодичных мышц
Названы семь "денежных" ароматов для дома
Учёные выяснили, что эмаль зубов у грызунов имеет особую структуру
Можно ли сейчас рассыпать мульчу в клумбе
Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето
Башкирский Роспотребнадзор подал в суд на "Почту России" за навязывание страховок
Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто

Раскрыт способ профилактики жёлтого налёта на унитазе

0:55
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Мы уже делились с вами лайфхаком из Китая по очистке унитаза от жёлтого налёта. Но любая опытная хозяйка знает, что в большинстве случаев проблему легче предотвратить, нежели потом решать.

Раскрыт способ профилактики жёлтого налёта на унитазе
Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

"БелНовости" предложили способ профилактики появления жёлтого налёта и отложений на сантехнике, не требующий особых затрат и усилий.

Это всего-навсего стиральный порошок. Причём подойдёт самый дешёвый. "Жидкие гели для стирки пользы не принесут в таком деле", — предупреждает издание.

Намочите стенки унитаза и посыпьте их порошком так, чтобы он прилип. Оставьте на полчаса. Затем почистите ёршиком и смойте несколько раз.

Такую процедуру можно проводить не реже раза в неделю — это надёжно предохранит ваш унитаз от появления жёлтого налёта и отложений мочевого камня.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Последние материалы
Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето
Башкирский Роспотребнадзор подал в суд на "Почту России" за навязывание страховок
Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино
Эксперты назвали самых модных питомцев из леса
Загрязнения в двигателе: причины и решения
Директор ARM Хаас: к 2030 году ИИ будет потреблять больше энергии, чем Индия
Пять разновидностей чая, способствующих достижению идеальной фигуры
Подполье сообщил о серии российских ударов по Харькову, Херсону и Ивано-Франковску
Раскрыт способ профилактики жёлтого налёта на унитазе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников