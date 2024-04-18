Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто

Раскрыт способ профилактики жёлтого налёта на унитазе

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Мы уже делились с вами лайфхаком из Китая по очистке унитаза от жёлтого налёта. Но любая опытная хозяйка знает, что в большинстве случаев проблему легче предотвратить, нежели потом решать.

Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

"БелНовости" предложили способ профилактики появления жёлтого налёта и отложений на сантехнике, не требующий особых затрат и усилий.

Это всего-навсего стиральный порошок. Причём подойдёт самый дешёвый. "Жидкие гели для стирки пользы не принесут в таком деле", — предупреждает издание.

Намочите стенки унитаза и посыпьте их порошком так, чтобы он прилип. Оставьте на полчаса. Затем почистите ёршиком и смойте несколько раз.

Такую процедуру можно проводить не реже раза в неделю — это надёжно предохранит ваш унитаз от появления жёлтого налёта и отложений мочевого камня.