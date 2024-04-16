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Ашан не собирается покидать рынок России: без изменений в стратегии

"Ашан" не собирается уходить из России

1:43
Недвижимость

Торговая сеть "Ашан Россия" продолжает свою деятельность в России без изменений в стратегии и организации, несмотря на смену учредителей в некоторых компаниях, сообщает представитель компании.

"Ашан" не собирается уходить из России
Фото: commons.wikimedia.org by Pit1233 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля новым собственником активов Ceetrus (которая является частью французской группы Auchan) в России стало ООО "Торговые галереи", принадлежащее Тагиру Шаймарданову. Эти активы включают торговые центры "Акварель" в Подмосковье, Волгограде, Тольятти, "Тройка" в Москве, а также прикассовые зоны в гипермаркетах "Ашан".

"Ашан Ритейл Россия" заявляет, что не планирует менять свою стратегию и организацию работы в России и продолжает достижение поставленных целей. Компания не только не собирается прекращать свою деятельность, но и планирует расширение сферы деятельности и увеличение прибыли", — отмечается в сообщении.

"Смена учредителей и другие структурные или организационные изменения, происходящие во внешних компаниях, не влияют на деятельность компании "Ашан" в России", — подчеркнули в ритейлере.

Согласно данным, права собственности на объекты недвижимости сети в России были разделены еще в 2012 году: с того времени права собственности на торговые галереи в собственных объектах "Ашан" были переданы другой компании. Обе компании по-прежнему являются собственниками общих объектов недвижимости.

Также напоминается, что с 2023 года "Ашан Россия" работает на российском рынке независимо от материнской компании.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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