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Новостройки в ближайшее время не подешевеют: в России предсказали будущее цен на жилье

Вторичное жилье в России может подорожать

0:54
Недвижимость

Основатель и генеральный директор инвестиционной флиппинговой компании Todayprice Игорь Галузин предсказал, что цены на вторичное жилье в России могут увеличиться.

Вторичное жилье в России может подорожать
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Разница между стоимостью готовых квартир вторичного жилья и новостроек в настоящее время составляет около 40 процентов, но в будущем этот разрыв должен сократиться. Это может произойти за счет либо снижения цен на новостройки, либо увеличения стоимости вторичного жилья, сообщает Life.

Игорь Галузин отметил, что в ближайшее время вероятность снижения цен на новостройки невелика. Возможны некоторые акции, рассрочки или увеличение предложения со стороны застройщиков, однако это не должно значительно повлиять на рынок в целом. Скорее всего, цены на вторичное жилье будут приближаться к ценам на новостройки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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