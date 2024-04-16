Новостройки в ближайшее время не подешевеют: в России предсказали будущее цен на жилье

Основатель и генеральный директор инвестиционной флиппинговой компании Todayprice Игорь Галузин предсказал, что цены на вторичное жилье в России могут увеличиться.
Разница между стоимостью готовых квартир вторичного жилья и новостроек в настоящее время составляет около 40 процентов, но в будущем этот разрыв должен сократиться. Это может произойти за счет либо снижения цен на новостройки, либо увеличения стоимости вторичного жилья, сообщает Life.
Игорь Галузин отметил, что в ближайшее время вероятность снижения цен на новостройки невелика. Возможны некоторые акции, рассрочки или увеличение предложения со стороны застройщиков, однако это не должно значительно повлиять на рынок в целом. Скорее всего, цены на вторичное жилье будут приближаться к ценам на новостройки.
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