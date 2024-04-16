Избегайте неудобств: почему важно обеспечить доступ к кровати с обеих сторон

Почему не стоит устанавливать кровать вплотную к стене

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ремонт, как и вино, оставляет свой отпечаток, который бывает не всегда приятным. Например, когда радость от перемен сменяется разочарованием. Причина чаще всего кроется в неудачных дизайнерских решениях, которые приносят больше неудобства, чем удовольствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Один из таких недоразумных моментов в интерьере — это расположение кровати прямо у стены, о чем рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Этот вариант может быть оправдан только в случае очень ограниченного пространства спальни и проживания одного человека.

Однако, если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, то удобство становится под вопросом.

Представьте только: чтобы встать с кровати, придется каждый раз преодолевать препятствие в лице партнера, что может вызывать дискомфорт как вам, так и ему.

Недостатки этого расположения кровати не ограничиваются только этим: также возникает проблема с прикроватной тумбочкой, которая может быть только одна, что не всегда удовлетворяет обоих жильцов.

Даже простые вещи, такие как смена белья, могут стать затруднительными.

Поэтому настоятельно рекомендуем размещать кровать так, чтобы был доступ с двух сторон, даже если это небольшой зазор. Это обеспечит комфортное вставание с кровати, а вместо тумбочки можно установить навесную полку.