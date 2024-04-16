Исторический дом Билла Гейтса в Сиэтле выставлен на продажу за $5 млн

Основатель Microsoft, Билл Гейтс, решил расстаться со своим загородным домом в окрестностях Сиэтла, за что запросил $4,98 миллиона, как сообщает издание Mansion Global. Этот дом был возведен в 1954 году и был выставлен на продажу 29 марта. В течение двух недель нашелся покупатель, и предварительный контракт на сделку был подписан 9 апреля.
Дом представляет собой небольшую модернистскую постройку площадью 225 квадратных метров. В его распоряжении четыре спальни, гостиная, рабочий кабинет, три ванные комнаты и кухня. Внутренние отделочные работы выполнены из дерева, а в гостиной установлен двусторонний камин. Из панорамных окон открывается прекрасный вид на Олимпийские горы и озеро Вашингтон.
Ранее Гейтс приобрел земельный участок в Аризоне с целью создания инновационного города высоких технологий. В этом будущем поселении планируется развернуть вычислительные центры, использовать беспилотные автомобили и внедрить другие технологические новшества. Беспроводные сети будут интегрированы в инфраструктуру города.
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