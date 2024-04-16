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Борьба с дефицитом специалистов: инновационный подход к развитию профессии проектировщика

Эксперты заметили растущий дефицит квалифицированных проектировщиков в стройотрасли

1:41
Недвижимость » Аналитика

В течение последних трех лет в стране наблюдается дефицит квалифицированных проектировщиков. С учетом увеличения объемов проектирования до 50% вакансий могут оставаться незаполненными, несмотря на увеличение зарплаты на 20-30% и возможность удаленной работы, сообщил Александр Казаков, руководитель проектного института ГК "А101", на IV строительном форуме-выставке "Индустрия 4.0". Он поделился своими мыслями о том, как сделать эту важную для строительной отрасли профессию более привлекательной.

Эксперты заметили растущий дефицит квалифицированных проектировщиков в стройотрасли
Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

По мнению Казакова, студентам архитектурных, инженерных и ИТ-специальностей, которые хотят развиваться в области технологий информационного моделирования в строительстве, следует предоставить возможность пройти оплачиваемую производственную практику в проектных институтах. Это поможет молодым людям оценить перспективы и преимущества профессии проектировщика. Кроме того, по мнению эксперта, необходимо создать систему наставничества для студентов в действующих проектных институтах и бюро. Студентов можно вовлечь в производственную практику после 2-3 курса. Возможно, вузы могли бы оплатить такую практику в рамках государственных программ, а руководство проектных бюро или строительных компаний могло бы материально поощрять наставников.

Этот подход позволит студентам приобрести представление о профессии ТИМ-проектировщика и освоить практические навыки, отметил эксперт ГК "А101". После окончания вуза выпускник может выбрать работу в другом проектном институте, но общее количество таких специалистов в отрасли будет увеличиваться.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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