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Самая дорогая квартира Москвы на вторичном рынке оценена в 3,2 млрд рублей

Самая дорогая квартира в Москве стоит 3,2 млрд рублей

0:43
Недвижимость » Аналитика

Эксперты компании "Метриум" назвали самую дорогую квартиру на вторичном рынке Москвы, оценив ее стоимость в 3,2 миллиарда рублей. Этот объект — пентхаус площадью 952 квадратных метра, расположенный на Патриарших прудах.

Самая дорогая квартира в Москве стоит 3,2 млрд рублей
Фото: Midjouney: VIP-дети (золотая молодежь) с банковской карточкой у моря by Midjourney v 5.2 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Второе место занял трехуровневый пентхаус площадью 507,8 квадратных метра в жилом корпусе гостиницы "Украина" в районе Дорогомилово, стоимость которого составляет 2 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров трехэтажный особняк в Серебряном Бору, ценой в миллиард рублей, с площадью более 1,6 тысячи квадратных метров и территорией в 16 соток.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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