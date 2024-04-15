Самая дорогая квартира Москвы на вторичном рынке оценена в 3,2 млрд рублей

Эксперты компании "Метриум" назвали самую дорогую квартиру на вторичном рынке Москвы, оценив ее стоимость в 3,2 миллиарда рублей. Этот объект — пентхаус площадью 952 квадратных метра, расположенный на Патриарших прудах.
Второе место занял трехуровневый пентхаус площадью 507,8 квадратных метра в жилом корпусе гостиницы "Украина" в районе Дорогомилово, стоимость которого составляет 2 миллиарда рублей.
Замыкает тройку лидеров трехэтажный особняк в Серебряном Бору, ценой в миллиард рублей, с площадью более 1,6 тысячи квадратных метров и территорией в 16 соток.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.