Джефф Безос укрепляет свой арсенал недвижимости: приобретение тайного поместья в Майами за $90 млн

Джефф Безос тайно купил поместье в "бункере для миллиардеров" за $90 млн

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Основатель Amazon, Джефф Безос, скрытно приобрел третью недвижимость в так называемом "бункере для миллиардеров" — на закрытом острове Индиан-Крик в Майами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Фото: www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center is licensed under public domain

Новый объект обошелся Безосу в 90 миллионов долларов, сделка была проведена вне публичного рынка. В доме расположено шесть спален; последний раз он был продан в 1998 году за 2,5 миллиона долларов. По информации источников, предприниматель планирует использовать это поместье в качестве временного жилья во время реконструкции других приобретенных им домов в Майами.

Безос начал активно покупать недвижимость в "бункере для миллиардеров" в 2023 году. За пять месяцев он приобрел две соседние усадьбы на острове Индиан-Крик. Стоимость первой составила 79 миллионов долларов, а второй — 68 миллионов долларов.