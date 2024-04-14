Джефф Безос укрепляет свой арсенал недвижимости: приобретение тайного поместья в Майами за $90 млн

Основатель Amazon, Джефф Безос, скрытно приобрел третью недвижимость в так называемом "бункере для миллиардеров" — на закрытом острове Индиан-Крик в Майами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Новый объект обошелся Безосу в 90 миллионов долларов, сделка была проведена вне публичного рынка. В доме расположено шесть спален; последний раз он был продан в 1998 году за 2,5 миллиона долларов. По информации источников, предприниматель планирует использовать это поместье в качестве временного жилья во время реконструкции других приобретенных им домов в Майами.
Безос начал активно покупать недвижимость в "бункере для миллиардеров" в 2023 году. За пять месяцев он приобрел две соседние усадьбы на острове Индиан-Крик. Стоимость первой составила 79 миллионов долларов, а второй — 68 миллионов долларов.
Также повысился гонорар сына шансонье.