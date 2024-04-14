10 уникальных черт американских домов, которые разительно отличаются от российских

Давайте поговорим о том, как американцы справляются с бытовыми задачами, какими строениями предпочитают жить, и какие особенности присутствуют на их кухнях. Вот 10 отличий американских домов и быта от российских:
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Холодильники с двойными дверями Во многих американских домах используются просторные холодильники с двойными дверями, часто с встроенными диспенсерами для воды и льда на передней панели.
Открытые дворы Большинство домов в США имеют передние и задние дворы, которые часто не огорожены заборами.
Мусоропроводы Под кухонными раковинами часто устанавливаются измельчители пищевых отходов, направляющие остатки в канализацию, что сокращает необходимость в мусорных ведрах.
Предпочтение кофейников В отличие от чайников, кофейники встречаются на кухнях американских домов гораздо чаще.
Битумные крыши Вместо более традиционных материалов, в США широко используются крыши, покрытые битумной галькой.
Экраны на окнах и дверях Оконные и дверные сетки стали обычным явлением в американских домах с 1950-х годов, предотвращая проникновение насекомых.
Встроенные душевые насадки Во многих домах душевые насадки прикреплены к стене, обеспечивая струю воды сверху, что может быть неудобно для мытья ног или собаки.
Подвалы в качестве дополнительного пространства Подвалы в американских домах часто превращаются в дополнительные комнаты, спальни или развлекательные зоны.
Ковровые покрытия Ковровые покрытия, охватывающие пол от стены до стены, встречаются часто в американских домах.
Использование сушилок для белья В отличие от многих других стран, где распространено сушить белье на улице, во многих районах США это запрещено, что приводит к использованию сушилок внутри дома.
Кроме того, американские дома часто имеют большую площадь, а для их строительства предпочитают каркасно-щитовые конструкции, которые обеспечивают энергоэффективность и гибкость в различных климатических условиях, учитывая разные сейсмические особенности различных регионов страны.