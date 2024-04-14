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10 уникальных черт американских домов, которые разительно отличаются от российских

Топ-10 необычных особенностей американского быта

2:07
Недвижимость

Давайте поговорим о том, как американцы справляются с бытовыми задачами, какими строениями предпочитают жить, и какие особенности присутствуют на их кухнях. Вот 10 отличий американских домов и быта от российских:

Топ-10 необычных особенностей американского быта
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Холодильники с двойными дверями
    Во многих американских домах используются просторные холодильники с двойными дверями, часто с встроенными диспенсерами для воды и льда на передней панели.

  2. Открытые дворы
    Большинство домов в США имеют передние и задние дворы, которые часто не огорожены заборами.

  3. Мусоропроводы
    Под кухонными раковинами часто устанавливаются измельчители пищевых отходов, направляющие остатки в канализацию, что сокращает необходимость в мусорных ведрах.

  4. Предпочтение кофейников
    В отличие от чайников, кофейники встречаются на кухнях американских домов гораздо чаще.

  5. Битумные крыши
    Вместо более традиционных материалов, в США широко используются крыши, покрытые битумной галькой.

  6. Экраны на окнах и дверях
    Оконные и дверные сетки стали обычным явлением в американских домах с 1950-х годов, предотвращая проникновение насекомых.

  7. Встроенные душевые насадки
    Во многих домах душевые насадки прикреплены к стене, обеспечивая струю воды сверху, что может быть неудобно для мытья ног или собаки.

  8. Подвалы в качестве дополнительного пространства
    Подвалы в американских домах часто превращаются в дополнительные комнаты, спальни или развлекательные зоны.

  9. Ковровые покрытия
    Ковровые покрытия, охватывающие пол от стены до стены, встречаются часто в американских домах.

  10. Использование сушилок для белья
    В отличие от многих других стран, где распространено сушить белье на улице, во многих районах США это запрещено, что приводит к использованию сушилок внутри дома.

Кроме того, американские дома часто имеют большую площадь, а для их строительства предпочитают каркасно-щитовые конструкции, которые обеспечивают энергоэффективность и гибкость в различных климатических условиях, учитывая разные сейсмические особенности различных регионов страны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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