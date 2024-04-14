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Секреты успешной аренды: Оптимизация объявлений и защита имущества. Как обновить квартиру и привлечь арендаторов

Эксперт Ракута: приложите планировку квартиры, размещая объявление об аренде

1:18
Недвижимость

Перед тем как сдавать квартиру в аренду, важно провести генеральную уборку. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута дал рекомендации по выгодной аренде жилья.

Эксперт Ракута: приложите планировку квартиры, размещая объявление об аренде
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Важно освободить пространство в квартире, убрав личные вещи и обновив старую мебель. Современные производители предлагают привлекательные варианты, как по дизайну, так и по цене. Косметический ремонт может значительно повысить цену аренды. Для освежения помещения часто достаточно обновить обои, отмечает эксперт.

При размещении объявления об аренде важно приложить планировку квартиры. Эти данные помогут потенциальным арендаторам выбрать ваш объект. Неясное представление об интерьере и комнатах может отпугнуть потенциальных арендаторов, предупреждает Ракута. Видеообзор также может увеличить привлекательность квартиры, его можно добавить к фотографиям в объявлении.

Перед подписанием договора брокер рекомендует зафиксировать состояние квартиры. Это особенно важно, если в доме будут жить дети или животные, чтобы облегчить процесс доказательства при необходимости. Кроме того, при подписании документов необходимо получить паспортные данные всех проживающих. Иногда полезно навещать арендаторов раз в месяц в начале арендного срока.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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