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Результаты Опроса: что говорят россияне о своих жилищных условиях и планах на будущее

Сколько граждан хотят улучшить жилищные условия — поясняет ВЦИОМ

1:16
Недвижимость » Аналитика

По результатам исследования, проведенного ВЦИОМ в сотрудничестве с "Дом. РФ", выяснилось, что более половины россиян, а именно 52%, выразили желание улучшить свои жилищные условия. Остальные 48% участников опроса утверждают, что их текущее жилье им устраивает. В ближайшие 5 лет свои жилищные условия планируют улучшить 41% респондентов.

Сколько граждан хотят улучшить жилищные условия — поясняет ВЦИОМ
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным опроса, на данный момент большинство опрошенных, а именно 73%, проживают в квартирах, 23% — в частных домах, а 4% — в коммунальных квартирах или общежитиях. Примерно 79% участников опроса утверждают, что их жилье является собственностью либо находится в собственности членов их семей, а 17% арендуют жилье. Еще 4% сообщили, что их жилье предоставлено государством или работодателем.

Удовлетворены своими жилищными условиями лишь 25% опрошенных. Более 40% планируют улучшить их в течение ближайших пяти лет, а еще 14% планируют это сделать через пять лет или позже. Примерно 20% респондентов выразили потребность в улучшении жилищных условий, но пока не имеют возможности это сделать.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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