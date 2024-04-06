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Преобразуйте открытый балкон в уютную зону отдыха: идеи от эксперта

2 способа, как добиться приватности на открытом балконе

0:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Балкон — не просто место для хранения консервов и велосипедов. Он также может быть преобразован в уютную зону отдыха, оставаясь при этом скрытым от посторонних глаз. Дизайнер Юлия Тычино предлагает несколько идей для этого.

2 способа, как добиться приватности на открытом балконе
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain
  1. Ширма
    Создайте приватное пространство с помощью ширмы, сохраняя при этом прекрасный вид на город. Однако следует избегать тканевых моделей на открытом воздухе из-за воздействия солнца и дождя. Вместо этого выберите плетеную или деревянную ширму — они прослужат гораздо дольше.

  2. Баннерная ткань
    В качестве ограждения также можно использовать ткань, используемую для производства рекламных баннеров. Она надежна, прочна и легко моется. Выберите подходящий рисунок из многообразия вариантов. Для надежного крепления рекомендуется использовать кольца как сверху, так и снизу.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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