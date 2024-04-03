Как преобразить съемную квартиру: без серьезных трат и ремонта

Легкие и быстрые способы улучшить интерьер съемного жилья

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Не всегда при съемном жилье есть возможность менять обои или мебель, но можно улучшить атмосферу квартиры легко и быстро. Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась несколькими простыми советами на эту тему.

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Текстиль играет большую роль. Новые шторы, ковры, скатерти и покрывала придадут комнатам уют и аккуратность, а также добавят нотку элегантности. Декоративные подушки также могут преобразить интерьер.

Комнатные растения могут стать прекрасным украшением для любого жилища. Зеленые фикусы, яркие фиалки в стильных горшках и свежие букеты в минималистичных вазах подчеркнут красоту интерьера.

Особый аромат создает уют. Использование диффузоров, ароматических свечей или натуральных освежителей воздуха поможет создать приятную атмосферу в доме.

Следуя этим простым советам, вы сможете значительно улучшить свое жилище и сделать его более комфортным.