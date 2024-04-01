Только в одном городе России доходы позволяют купить жильё в льготную ипотеку, и это не Москва

"Мир квартир" подсчитал средний доход для покупки жилья в льготную ипотеку в российских городах-миллионниках — он составляет от 68 до 88 тысяч рублей в месяц, пишет "РИА Недвижимость" в понедельник.
В конце 2023 года первоначальный взнос по программе льготной ипотеки был повышен с 20% до 30%, а максимальную сумму кредита сделали единой по всей стране — 6 миллионов рублей.
Из 16 российских мегаполисов под обновлённые условия подходят 11 — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре квартиры стоят дороже и первоначальный взнос не укладывается в лимит.
Первый взнос за двушку в новостройке:
Ежемесячный платёж в этих городах составит около 44 тысяч рублей в месяц, соответственно официальный доход должен превышать 88 тысяч рублей.
"Только в Красноярске средняя по области зарплата соответствует той, с которой реально можно взять ипотеку с господдержкой. В Москве и Петербурге доходы тоже выше требуемых банками, но там при покупке новостройки в качестве первоначального взноса придется внести сумму, значительно превышающую сумму кредита", — прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
"Из этого можно сделать вывод, что в целом по стране льготная ипотечная программа под 8% малодоступна для населения", — резюмировал он.
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