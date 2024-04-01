Только в одном городе России доходы позволяют купить жильё в льготную ипотеку, и это не Москва

Подсчитан средний доход для покупки квартиры в льготную ипотеку

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Мир квартир" подсчитал средний доход для покупки жилья в льготную ипотеку в российских городах-миллионниках — он составляет от 68 до 88 тысяч рублей в месяц, пишет "РИА Недвижимость" в понедельник.

Фото: PxHere

В конце 2023 года первоначальный взнос по программе льготной ипотеки был повышен с 20% до 30%, а максимальную сумму кредита сделали единой по всей стране — 6 миллионов рублей.

Из 16 российских мегаполисов под обновлённые условия подходят 11 — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре квартиры стоят дороже и первоначальный взнос не укладывается в лимит.

Первый взнос за двушку в новостройке:

Москва — почти 70% (13,8 миллиона рублей), Санкт-Петербург — 58% (8,3 миллиона), Казань — 45% (4,9 миллиона), Нижний Новгород — около 42% (4,3 миллиона), Краснодар — 34% (3,1 миллиона рублей).

Ежемесячный платёж в этих городах составит около 44 тысяч рублей в месяц, соответственно официальный доход должен превышать 88 тысяч рублей.

"Только в Красноярске средняя по области зарплата соответствует той, с которой реально можно взять ипотеку с господдержкой. В Москве и Петербурге доходы тоже выше требуемых банками, но там при покупке новостройки в качестве первоначального взноса придется внести сумму, значительно превышающую сумму кредита", — прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

"Из этого можно сделать вывод, что в целом по стране льготная ипотечная программа под 8% малодоступна для населения", — резюмировал он.