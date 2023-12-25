Первичный взнос по льготной ипотеке на новостройки резко вырос в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 23 декабря в России вступило в силу постановление правительства, увеличившее первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 20% до 30%. Помимо этого, власти унифицировали максимальный размер кредита в рамках данной программы для всех регионов страны, установив его на уровне 6 миллионов рублей (в отличие от предыдущего лимита в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти, который составлял 12 миллионов рублей).

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В России функционирует несколько льготных ипотечных программ, в том числе государственная ипотека на жилье в новостройках, доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны.

В сентябре этого года правительство России уже повышало минимальный первоначальный взнос по ряду подобных программ до 20%. Эти изменения затрагивают ипотеку на новостройки, а также программы "семейная", "сельская", "дальневосточная" и для работников сферы информационных технологий, где ранее минимальный взнос составлял 10-15% от стоимости недвижимости.