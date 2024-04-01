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Правила перевода жилого помещения в нежилое и обратно с 1 апреля: с этого момента процедура считается завершённой

Упрощена процедура перевода жилого помещения в нежилое и обратно

0:53
Недвижимость

Вместе с изменениями правил перепланировки упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно. Подробности разъяснены на информационно-правовом портале "Гарант.ру".

Упрощена процедура перевода жилого помещения в нежилое и обратно
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области is licensed under CC0

С 1 апреля процедура смены статуса помещения считается завершённой со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учёта образованных помещений и регистрации прав на них.

Если в многоквартирном жилом доме ведутся работы по переустройству, по их завершении необходимо уведомить разрешивший их компетентный орган. После утверждения акта приёмочной комиссии он зафиксирует изменения в ЕГРН или кадастровом учёте.

Это должно произойти не позже, чем в течение пяти рабочих дней после подписания акта комиссии, уточняет "Гарант.ру". После чего можно считать перевод жилого помещения в нежилое (или обратно) завершённым.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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