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С 1 апреля изменяются правила перепланировки жилья: разъяснения эксперта по перепланировкам

Эксперт по перепланировке квартир рассказала о новых правилах с 1 апреля

1:38
Недвижимость

Как мы уже сообщали ранее, с 1 апреля 2024 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ и закон "О государственной регистрации недвижимости", касающиеся вопросов перепланировок и реконструкций. Эту тему осветила "Ленте.ру" вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко.

Эксперт по перепланировке квартир рассказала о новых правилах с 1 апреля
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Понятие перепланировки

Ранее изменения конфигурации помещений в ходе перепланировки требовалось внести в техпаспорт жилища. Теперь этот документ в законодательстве не упомянут.

"Теперь "перепланировка" — это изменение границ или площади помещения или образование новых помещений, изменение внутренней планировки, границ помещения, также за счет смежных помещений. Простыми словами, суть процедуры осталась такой же, но сам процесс перефразировали и убрали из понятия термин "технический паспорт", — объясняет Гоненко.

Оформление перепланировки

Отныне закон обязывает собственника квартиры сообщить о завершении работ по перепланировке в разрешившую её организацию. Оттуда приедет комиссия, всё зафиксирует и отправит данные в Росреестр.

"В этом и есть главное отличие. Раньше на этом этапе собственник самостоятельно занимался своими документами", — комментирует эксперт.

Узаконивание перепланировки

Перепланировка будет считаться узаконенной после внесения изменений в данные Росреестра.

Санкции за незаконную перепланировку

Санкции за самовольную или неузаконенную перепланировку остаются те же — от предписания привести недвижимость в исходное состояние и штрафа до её конфискации и продажи с торгов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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