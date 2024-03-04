Новые требования к жильцам с 1 апреля: объединение квартир признано перепланировкой

С 1 апреля изменится порядок перепланировки жилых и нежилых помещений

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 апреля вступят в силу изменения процедуры перевода помещений в многоквартирных домах из жилых в нежилые или наоборот, сообщил "Адвокатской газете" руководитель практики налогового консультирования Consul Group Андрей Рымарев.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция

Соответствующие поправки в жилищное законодательство приняты в декабре.

Они уточняют понятие перепланировки. Теперь к ней относится и объединение помещений, а до сих пор придерживались позиции Верховного Суда РФ, который считает это реконструкцией. То же самое касается разделения двухуровневых квартир.

Отсюда вытекает обязанность постановки новых помещений на кадастровый учёт и внесения информации об изменениях в ЕГРН.

Кроме того, собственник должен сообщить о завершении работ, что фиксируется актом приёмочной комиссии. Он утверждается тем же органом, что разрешил перевод помещений из жилых в нежилые и наоборот.