Новые требования к жильцам с 1 апреля: объединение квартир признано перепланировкой

С 1 апреля вступят в силу изменения процедуры перевода помещений в многоквартирных домах из жилых в нежилые или наоборот, сообщил "Адвокатской газете" руководитель практики налогового консультирования Consul Group Андрей Рымарев.
Соответствующие поправки в жилищное законодательство приняты в декабре.
Они уточняют понятие перепланировки. Теперь к ней относится и объединение помещений, а до сих пор придерживались позиции Верховного Суда РФ, который считает это реконструкцией. То же самое касается разделения двухуровневых квартир.
Отсюда вытекает обязанность постановки новых помещений на кадастровый учёт и внесения информации об изменениях в ЕГРН.
Кроме того, собственник должен сообщить о завершении работ, что фиксируется актом приёмочной комиссии. Он утверждается тем же органом, что разрешил перевод помещений из жилых в нежилые и наоборот.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.