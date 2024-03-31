Как эффективно использовать балкон: совет дизайнера

Как правильно использовать балкон

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Часто слышно мнение, что балконы или лоджии не являются самым удачным изобретением для современных горожан.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Большие балконы критикуют за то, что их площадь можно было бы использовать для жилых помещений, а маленькие — за их непрактичность.

Эксперт по дизайну и интерьеру, Юлия Тычино, поделилась идеями по использованию даже небольших балконов с пользой.

Основная ошибка заключается в том, что эти несколько квадратных метров часто рассматриваются как склад для ненужных вещей.

С правильным подходом, балкон можно использовать намного эффективнее. Он может стать спортивным уголком, рабочим кабинетом, обеденной зоной или местом для уединения, где можно насладиться тишиной и прочитать книгу.

Однако независимо от выбранного назначения балкона, важно правильно утеплить его.

Правила правильного утепления балкона:

Изолировать необходимо все наружные или смежные с соседним балконом стены, пол и потолок. Перед установкой утеплителя следует обеспечить гидроизоляцию стен. Завершающим этапом утепления балкона является замена окна.

После выполнения этих работ можно использовать балкон для различных целей: создать зимний сад, обустроить его для домашних животных или просто наслаждаться отдыхом в гамаке по вечерам.