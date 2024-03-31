Как эффективно использовать балкон: совет дизайнера

Часто слышно мнение, что балконы или лоджии не являются самым удачным изобретением для современных горожан.
Большие балконы критикуют за то, что их площадь можно было бы использовать для жилых помещений, а маленькие — за их непрактичность.
Эксперт по дизайну и интерьеру, Юлия Тычино, поделилась идеями по использованию даже небольших балконов с пользой.
Основная ошибка заключается в том, что эти несколько квадратных метров часто рассматриваются как склад для ненужных вещей.
С правильным подходом, балкон можно использовать намного эффективнее. Он может стать спортивным уголком, рабочим кабинетом, обеденной зоной или местом для уединения, где можно насладиться тишиной и прочитать книгу.
Однако независимо от выбранного назначения балкона, важно правильно утеплить его.
Правила правильного утепления балкона:
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.