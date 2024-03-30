В 2026 году в Барселоне планируют завершить строительство самого известного долгостроя мира. Объект строят уже 142 года

Стало известно, что самый известный долгострой мира, барселонский собор Sargada Familia, который строят вот уже 142 года, обещают достроить к 2026 году. Строительство собора Святого Семейства началось в 1882 году. Его главным архитектором был Антонио Гауди. К столетию его смерти и хотят завершить объект.
Кстати, инициатором создания собора, изначально был Франсиска Паула де Вильяр, только через год его из-за разногласий с заказчиками, сменил Антонио Гауди. Строить собор Святого Семейства Паула де Вильяр собирался на частные пожертвования. В частности, потом оно так и вышло, собор все годы строился без финансовой поддержки властей, этим и объясняется, почему строительство затянулось на века. Стройке вообще многое мешало. Так, строительство собора прерывалось в годы гражданской войны в Испании. Приостанавливались работы на объекте и в пандемию Covid-19.
Известно, что в законченном виде сооружение должно представлять собой почти 173-метровую центральную башню и совокупность ещё 177 башен меньших по высоте. Смысл такой задумки — символизация библейских фигур: Иисуса Христа, Девы Марии, 12 апостолов и 4 евангелистов. Стоит отметить, что храм хотя всё ещё и строится, но он всё равно является одной из самых посещаемых достопримечательностей Испании. Каждый год объект посещают около 3,5 миллионов туристов со всего мира.
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