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В 2026 году в Барселоне планируют завершить строительство самого известного долгостроя мира. Объект строят уже 142 года

Собор Sargada Familia, строящийся 142 года, достроят в 2026 году

1:36
Недвижимость

Стало известно, что самый известный долгострой мира, барселонский собор Sargada Familia, который строят вот уже 142 года, обещают достроить к 2026 году. Строительство собора Святого Семейства началось в 1882 году. Его главным архитектором был Антонио Гауди. К столетию его смерти и хотят завершить объект.

Собор Sargada Familia, строящийся 142 года, достроят в 2026 году
Фото: web.archive.org by Баня-Франс Малдер is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кстати, инициатором создания собора, изначально был Франсиска Паула де Вильяр, только через год его из-за разногласий с заказчиками, сменил Антонио Гауди. Строить собор Святого Семейства Паула де Вильяр собирался на частные пожертвования. В частности, потом оно так и вышло, собор все годы строился без финансовой поддержки властей, этим и объясняется, почему строительство затянулось на века. Стройке вообще многое мешало. Так, строительство собора прерывалось в годы гражданской войны в Испании. Приостанавливались работы на объекте и в пандемию Covid-19.

Известно, что в законченном виде сооружение должно представлять собой почти 173-метровую центральную башню и совокупность ещё 177 башен меньших по высоте. Смысл такой задумки — символизация библейских фигур: Иисуса Христа, Девы Марии, 12 апостолов и 4 евангелистов. Стоит отметить, что храм хотя всё ещё и строится, но он всё равно является одной из самых посещаемых достопримечательностей Испании. Каждый год объект посещают около 3,5 миллионов туристов со всего мира.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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