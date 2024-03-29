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Жилищные сертификаты в Херсонской области: продление сроков до апреля 2024 года

330 жителей Кубани ожидают выплат за продажу квартир по херсонскому сертификату

3:30
Недвижимость

Сроки использования жилищных сертификатов в Херсонской области были продлены до 2 апреля 2024 года, что означает, что после этой даты жители не смогут воспользоваться ими. Было продано определённое количество квартир по сертификату в Краснодарском крае, и удалось расспросить собственников и покупателей о возникших проблемах, сообщает BFM Кубань.

330 жителей Кубани ожидают выплат за продажу квартир по херсонскому сертификату
Фото: www.mos.ru is licensed under Public domain

На текущий момент Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" и "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка" одобрили 13139 жилищных сертификатов для жителей Херсона и Херсонской области. Выплаты были произведены полностью по 12809 сертификатам. Процесс выплат продолжается, как сообщили BFM Кубань в Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

"Более 20 000 сертификатов было выдано в общей сложности, причем около 70% из них были использованы в Краснодарском крае. В начале программы, в октябре-ноябре 2022 года, сделки с сертификатами проводились оперативно. Однако со временем сроки выплат стали удлиняться из-за запросов на дополнительные сведения. Часто собственность уже переходит к покупателю, а деньги перечисляются через 4-6 месяцев. Наблюдаются случаи расторжения сделок из-за отказа в выплате. Основными причинами отказа являются несоответствия заявителя и его семьи требованиям программы, такие как регистрация на другой территории или проживание за границей по состоянию на 24 февраля 2023 года, а также расхождения между сведениями в заявлении и представленными документами" — отметила Лариса Щербакова, директор по продажам в ЭТАЖАХ Краснодар.

Ответственность за выплаты по "херсонским сертификатам" несут две организации: Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" и "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка". Юрист из краснодарского агентства недвижимости, высказавшийся анонимно, поделился своим мнением о длительных сроках обработки документов.

"Сейчас сроки рассмотрения документов в "Кубцентре" составляют около трёх месяцев. Это вызвано как объективными, так и субъективными причинами. Объективно можно отметить несовершенное взаимодействие между различными органами. "Кубцентр" должен направлять запросы в органы власти и местное самоуправление, в том числе в Херсонскую область. Однако процесс направления запросов и получения ответов занимает много времени. Связаться с "Кубцентром" по телефону практически невозможно, а запись на приём осуществляется за месяц вперёд. Есть и субъективные причины задержек. "Кубцентр" часто выполняет излишнюю проверку документов. Например, если Росреестр уже зарегистрировал сделку купли-продажи, "Кубцентру" следует принимать это как факт и не проверять её легальность" — пояснил юрист из краснодарского агентства недвижимости.

Несмотря на многочисленные проблемы с выплатами, "херсонские сертификаты" оказали значительное влияние на рынок. Это привело к сохранению высоких цен на недвижимость в Краснодаре. Однако из-за длительных сроков сделок (4-6 месяцев) большинство застройщиков не принимают сертификаты. На вторичном рынке продаются объекты, которые стояли годами, и часто по завышенным ценам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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