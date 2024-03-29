Будущее "Крокус Сити Холл": восстановление с мемориалом или иная судьба

Эмин Агаларов, президент Agalarov Development, заявил, что для создания аналога "Крокус Сити Холла" потребуется не менее $150 млн, отметив рост стоимости строительства за последние 15 лет с $70 млн до указанной суммы.
Он сообщил, что здание было застраховано, но сумма страховки лишь частично покрывает ущерб. Объект находится в залоге у Газпромбанка, и Агаларов предположил, что банку придется предоставить дополнительные активы для компенсации потерь.
Отметив, что документация на объект в полном порядке, он подчеркнул необходимость прохождения многочисленных проверок и инспекций перед вводом в эксплуатацию такого масштабного здания.
Относительно дальнейшей судьбы здания Агаларов сообщил, что владельцы еще не приняли решение, но будут учитывать мнение губернатора, властей и общественности. Возможно, здание будет восстановлен с возведением мемориала, однако он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса пока преждевременно.
Он выразил свою поддержку идеи восстановления и созидания. Следует отметить, что вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, сопровождавшийся стрельбой и пожаром.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".